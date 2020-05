Probleem ei puuduta mõistagi ainult Eestit, sarnases olukorras on väga erinevate riikide noored. Ka Eesti suursaadik ÜRO juures, Sven Jürgenson, kirjutab 27. aprillil The New York Timesis, et kuigi noored on väga oluline uute ideede, lahenduste ja innovatsiooni allikas, saavad nad tänase kriisiga valusalt pihta ning seda asukohast sõltumata. Jürgenson toob muuhulgas välja seose hariduse kättesaadavuse ja radikaalsete liikumiste vahel - kui esimene on raskendatud, tekib soodne pinnas teisele.