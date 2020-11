Need inimesed varustavad meile kõigile elulise tähtsusega toormega üht olulisemat tööstusharu Eestis, puidutööstust. See on suure tulevikuga sektor, mille roll maailmas, kus fossiilsüsinik asendatakse taastuvaga, saab olema määratult suur. Pole vahet, kuidas tulevikus energiat toodame, süsinikuta ei ole meil materjale, riiet, maju ega mööblit. Mitte midagi, mida igapäevaselt vältimatult vajame.

Põhjuseid, miks erametsade tervislik seisund pole kiita, on peamiselt kaks.

