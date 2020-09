Advokaat Vladimir Sadekovist kirjutatakse meedias tihti. Reeglina saame me tema tööst teada seoses palju kära tekitavate kohtuasjadega: õpetajannat süüdistatakse õpilase võrgutamises, 76-aastane mees üritab metalli varastada ja tulistab kaht turvameest, noor tulistaja Mustakivi sillal. Kõige skandaalsemate klientide hulgas on kriminaalne autoriteet Vjatšeslav Gulevitš, üks pronksööde liidreid Maksim Reva ja Laagna tee „võidusõitja” Issa Halilov. Loomulikult ei kaitse Sadekov ainult selliste süüdistustega inimesi, aga miks ta selliseid asju vastu võtab ja kas tal on ka tabuteemasid? Miks pöörduvad inimesed just tema poole?