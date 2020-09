Maffiaadvokaat, esmaklassiline spetsialist, mõrvarite kaitsja, erapooletu jurist – nii on nimetatud Vladimir Sadekovit. Venekeelne Delfi püüdis aru saada, kes ta tegelikult on.

Advokaat Vladimir Sadekovist kirjutatakse meedias tihti. Reeglina saame me tema tööst teada seoses palju kära tekitavate kohtuasjadega: õpetajannat süüdistatakse õpilase võrgutamises, 76-aastane mees üritab metalli varastada ja tulistab kaht turvameest, noor tulistaja Mustakivi sillal. Kõige skandaalsemate klientide hulgas on kriminaalne autoriteet Vjatšeslav Gulevitš, üks pronksööde liidreid Maksim Reva ja Laagna tee „võidusõitja” Issa Halilov. Loomulikult ei kaitse Sadekov ainult selliste süüdistustega inimesi, aga miks ta selliseid asju vastu võtab ja kas tal on ka tabuteemasid? Miks pöörduvad inimesed just tema poole?

„Nagu arstid, ei tohi ka advokaadid esitada küsimust, kas klienti aidata või mitte,” kinnitab Sadekov. „Advokaat peab mõtlema sellest, kuidas oma tööd teha, pööramata tähelepanu moraalsele koostisosale. Ainus moraalne koostisosa on minu jaoks seaduslikkus. Advokaat peab tegema kõik võimaliku, et inimest aidata, loomulikult seaduse ja eetikakoodeksi raames.

Advokaadi jaoks on olemas kaks vektorit. Esimene: kuidas sa töötada oskad. Kui palju tead kriminaal- või tsiviilõigust, kui palju valdad protsessi, kui palju tunnetad ennast protsessis, see on sinu kui spetsialisti kunst. Teine: kuidas sa oskad kliente ligi meelitada ja raha teenida. Need kaks vektorit tuleb eraldada. Tuleb otsida ennast koordinaatide süsteemis. Mõista, kus ja kes sa oled. Miks ma selliseid asju vastu võtan? Vastus on lihtne – inimesed pöörduvad minu poole.”