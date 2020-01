Egert Rünne: koalitsioonilepe kohustab - Helmed lubasid ise vähemusi kaitsta

Olid ajad, kui puuetega inimeste pildid tänaval või küsimus "Aga kui sinu poeg tahab abielluda mehega?" tekitasid suure meediatormi. Võrdse kohtlemise printsiip on selle ajaga üha rohkem ühiskonnas juurdunud ja uuringud näitavad, et Eesti ühiskond on muutunud avatumaks ja sallivamaks.

Aastate jooksul on toimunud murrangulised arengud: puuetega inimesed on tööturul aktiivsemad, samast soost paaride perede turvatunne on paranenud, kõigil lastel, olemata peremudelist, on Eestis parem elada. Ka detsembris Inimõiguste Keskuse poolt avaldatud aruanne "Inimõigused Eestis 2020" toob välja, et Eestis on inimõigustega lood pigem hästi ja viimaste aastate areng on olnud positiivne.

Väärtustega ei mängita