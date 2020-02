EHL esimees Reemo Voltri: lõpetage pahatahtlikud rünnakud, Madis Somelar ja Martin Saar viivad päriselt Eesti haridust edasi

Oleme korduvalt kohtunud ning peamine arutelu teema on olnud, kuidas Eesti hariduselu edendada. Üks olulisemaid teemasid on Eesti õpetajaskonna järelkasvu küsimusi, mis on südameasjaks nii meile - haridustöötajate esindusorganisatsioonile, mis ühtlasi on ka ametiühing - kui õpetajate aineühendute võrgustikku ülesehitamisele panustavale Madis Somelarile. Somelar on pälvinud aineliitude poolt ära väga suure tunnustuse: ta on olnud kaasav, avatud, diskusiooni tekitav ning selgesõnaliselt seisnud hariduse sõlmküsimuste arutelu eest.

õpetajate puudus süveneb

Tõsi, arutelud õpetajate esindusorganisatsioonide üle on viimase poole aasta vältel muutunud jõulisemaks. Aga sellel on ka põhjused. õpetajate puudus on muutunud veelgi tõsisemaks, suuri haridusmuudatusi tehes pole alati olnud selgust nende eesmärkides ja kaasamine pole olnud alati selge, st keda ja miks kaastakase/ei kaasata. Kogu selle olukorra paremaks tegemine eeldabki jõulisemat koostööd.