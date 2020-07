Kui Venemaa on koroonat võtnud pigem tõsiselt, Valgevene on viirust naeruvääristanud, siis kuidas on Ukraina riiklik suhtumine olnud viirusesse?

Erinevalt oma põhja- ja idanaabrist võttis Ukraina valitsus viirust väga tõsiselt. Karmid meetmed võeti vaid mõne nakatunu pealt, samal ajal kui enamus Euroopast end kinni pani. Kõige rangemate meetmete ajal oli keelatud ka parkides-parkmetsades käia, tugevamalt pihtasaanud piirkondades nagu Tšernivtsõs oli kohati ka täielik väljas liikumise keeld.

Seetõttu on nakatunute arv olnud madal, 53 000 rohkem kui 40-miljonilise riigi kohta. Tõsi, see ei vähene praegu jõuliselt, olles juba kuu 800-900 juhtumi juures päevas, aga ka ei tõuse.

Ukraina rahvas on viirust ja sellega kaasnevaid ohte üle- või alahinnanud?

Eriti alguskuudel järgiti piiranguid vägagi hoolikalt. Ka praegu on poodides ja muudes avalikes siseruumides maski kandmine kohustuslik ja seda enamasti ka järgitakse. Soojade ilmade saabudes hakati küll rohkem väljas käima. Pisut filosoofilisemalt võttes: eks Ukraina on viimase sajandi jooksul läbi elanud väga hulle aegu-asju: Stalin, Holodomor, II maailmasõda. See paneb rahva kohati pisut teises proportsioonis mõtlema kui Lääne-Euroopas.