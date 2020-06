On kahjuks tööandjaid, kes veiderdavad, petavad või püüavad varjata tõde lootuses, et tööandjat usaldavad töötajad sööda alla neelavad. Mõned näited:

** Märtsikuus enne eriolukorra väljakuulutamist langes kaupluse klientide arv. Samal ajal oli palju segadust ja polnud veel teada töötukassast makstava toetuse tingimused. Tööandja muutis ühepoolselt töögraafikus ühe osa töötajate tööaegu ja andis neile teada, et puuduvad töötunnid tuleb järgi töötada jooksva aasta jooksul, rõhudes loomulikult töötajate mõistvale suhtumisele ja lojaalsusele. Pärast ametiühingu sekkumist andis tööandja teada, et tegemist oli eksitusega ja töötajatel pole tarvis puuduolevaid töötunde tagasi töötada. Ei saa jätta märkimata, et seesama tööandja esitas töötukassasse taotluse palgahüvitise saamiseks.