Miks on see nii? Kas me üldse oskaksime abipalvele vastata? Kas me suudaksime mõista, mida tähendab, kui sind iga päev internetis terroriseeritakse? Võib-olla on see, kuidas me oleme harjunud küberkiusule reageerima, põhjus, miks noored ja lapsed üksi kannatavad.

Kius telefonis või internetis on saanud peaaegu sama tavapäraseks kui silmast silma suhtlus. Laste internetikasutuse uuringust selgub, et viimase aasta jooksul kiusatud lastest on koguni 77% kogenud seda silmast silma kohtudes ja 67% telefonis või internetis.