Endel Oja kritiseerib Aasa: raudtee mõttetult kalli elektrifitseerimise asemel tuleks osta soodsaid vesinikuronge

Jätkuvalt jagab ta kinnitusi, mille kohaselt hakkavad Rail Balticule saabuma kaubad, mida seni on veetud Euroopasse veoautodel (Postimees, 10.01.2020.a.). Samas on üldteada fakt, et autoveod sinna on Rail Balticu kaubarongiga võrreldes üle kahe korra odavamad.

Äsjases artiklis "Me ei pane raudteearendusi 50 aastaks lukku" (Päevaleht, 11.06.2020.a.) sedastab minister, et Tallinn-Tartu raudtee on vaja elektrifitseerida, mille tulemusena saab tänasega võrreldes antud vahemaad läbida 16 minutit kiiremini. Seejuures jätab Taavi Aas mainimata, et selle 16 minuti hinnaks on 428 miljonit eurot, millele lisanduvad uute rongide maksumus ja kalli taristu ülalpidamiskulud.