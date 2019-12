Lugedes riigikohtu otsust, ei saa lahti muljest, et tegemist on formalismi võidukäiguga, mille alus peitub kriminaalmenetluses. Otsekui oleks riigikohus pidanud seda (kriminaalmenetlust) riigikaitse toimimise aluseks. Kriminaalmenetlus on aga paraku teine asi. Riigi toimimise võimekusega pole sel üldjuhul pistmist.