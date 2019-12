Enn Tõugu: liberaaldemokraatia kui kohendatud anarhism

Asja sügavamalt uurides võib tekkida soov kolmandana vaatluse alla võtta hoopis puhast isikuvabadust pakkuv ideoloogia – anarhism, mis sai uusajal tuntuks kommunismiga ligilähedaselt ühel ajal. Meie kogemus ütleb küll selgelt, et anarhism ei sobi igasuguste inimeste kooselu korraldamiseks. Kui vaadata anarhismi lähemalt, siis peagi selgub, et selle väga oluline puudus tänapäeval on oma omaduste poolest sobivate ühiskonnaliikmete puudumine. Kommunismi ja fašismi kõrval kolmandaks alternatiiviks võetav anarhism eeldaks isikutelt palju suuremal määral selliseid häid omadusi nagu ettenägelikkus, omakasupüüdmatus ja vastutustunne, mida inimestel paraku ei jätku.