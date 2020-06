Meie eluajal pole varem sellist vaatepilti olnud, isegi sellist filmistseeni ei meenu: pimedate akendega Valge Maja ees tänaval põlevad lõkked, leekides USA lipud. President? Peidus punkris. Vahepeal säutsub Twitteris, et kohale on oodata rohkem sõjaväge...

Veel eile tundus selline kirjeldus unenägu, aga nüüd on see hommikustes uudistes. 2020. aasta on toonud üllatusi ja ahelreaktsioone suurel kiirusel ning see üha jätkub.