Epp Petrone: Kaval-Antsust, Vanapaganast ja PRIA-st

Kujutage ette, et te saate riigilt – PRIA-lt – toetust oma maja juurde kalli kõrvalhoone ehitamiseks. Tuleb teha päris palju paberitööd, aga suur unistus saab täituda.

Lepingutes on ka klausel, et pead võtma tööde tegemiseks kõige odavama pakkuja. Sa teed seda. Ajad oma asju innuga ja ausalt. Tagantjärele mõeldes meenutad Põrgupõhja uut Vanapaganat, nii väga loodad oma ausa tööga õndsaks saada.

Ja siis… Kujutage ette (suure tõenäosusega olete seda mingil moel oma elus juba kogenud), et teie odavpakkumise loogika järgi valitud ehitajad on kas soss-sepad või venivillemid või mõlemat. Juhtub see, mida kahjuks väga sageli juhtub: on näha, et ehitus ei saa plaanitud ajaks valmis. Mis saab?