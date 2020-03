Epp Petrone: kuidas edasi? Teeme viipemaksed suuremaks ja kätepuhastuse iga automaadi juurde

Lisaks neile konkreetsele ettepanekutele on ka palju keerulisemaid küsimusi. Mina mõtlen praegu eelkõige sellele: kuidas saame toetada meie "rindele minejaid", meie arste ja medõdesid? Kes korraldab nende lastele hoiu, kui nad ületunde tegema hakkavad ja lastehoiud on karantiinis? Kes hoolitseb nende kodude toiduvarude eest? Kui hästi on meie haiglapersonal varustatud maskide ja kinnastega, kas ehk on liiga palju maske kusagil inimeste koduvarudes? Jõuan mõtteni, et mina kõiki vastuseid ei tea: aga ehk on meil võimalik tekitada mingisugune (ilmselt online) keskkond, kus me saaksime aidata arste?