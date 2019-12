Vaesematele mõtlemine on maailmas jõulude paiku kombeks, mõnikord ka muul ajal. Iseasi, kuidas täpsemalt mõelda. Kui võtame vaesust kajastavad statistilised näitajad, siis läheb inimestel silme ees päris kirjuks. Neid on palju, igasugu organisatsioonidel erinevad ja kõigi nimes on sees „vaesus”.