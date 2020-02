Erik Aru: et vabariigi aastapäev paksuks ei teeks

Vabariigi aastapäev on paljude eestlaste jaoks üks oluline teleripüha. Päris varased vaatavad hommikul lipu heiskamist, hiljem aga sõjaväeparaadi ja õhtul iseseisvuspäeva kontserti, presidendi kõnet ning pingviinide paraadi koos vastuvõtuga.

Võib päris kindel olla, et paljudel on teleri ette laud kaetud, millelt leiab vähemasti igasugu näkse, nii mõnelgi aga midagi tahedamatki ja tõenäoliselt ka pitsike. Olgu viimasega, kuidas on, see teema, mitu pitsikest on just õige kogus, jäägu mõneks teiseks korraks. Mitte vähem pole oluline ka kõigi Eesti pühade teine küsimus: kuidas vältida ülesöömist?

Kõik süüakse ära