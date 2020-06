ERISAADE | Anne Kleinberg EKRE keelust lapsi abistada: paljud julgevad niigi tulla meile alles siis, kui mõtteis juba enesetapp

Lastepsühhiaatri sõnul paneb ta tähele, et vanemliku järelevalveta ehk n-ö tänaval hulkuvate teismeliste osakaal on hakanud pärast 90-ndate harjale järgnenud langust jälle tõusma. Kleinberg toob erilise murekohana esile, et Eestis kiputakse probleeme lahendama alles siis, kui juhtub midagi hullu. Ometi kasvatab iga kunstlik tõke abi otsimisele tõenäosust, et keegi jääbki kriitilisel hetkel täiesti üksi.