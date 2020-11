ERISAADE | "Ei"-kampaania juht Tarmo Jüristo: ju on minul Varro Vooglaidu rohkem usku, kui tal endal

Siiamaani mõttekoda Praxis juhtinud Jüristo asus sellest nädalast juhtima rahvaküsitluse „Ei" kampaaniat. Päevalehe ajakirjanik Krister Paris uuris talt, et kas irooniaga pooleks võib öelda, et Eestis ongi nüüd olemas ametlik „homopropagandist".

Jüristo sõnul on hääletuseks valmistumise taga tegelikult palju enamat. Rahvaküsitlust kui sellist nimetab ta olemuselt ebavajalikuks, kuid ütleb, et see on meie viis muutustega kohaneda.