ERISAADE | Estraveli juht: nii kui riik sekkub, on kõigil halb. Kas talvel üldse Egiptusesse ja Alpidesse saab?

„Praegu on nii, et saad reedel teada, kuhu sa esmaspäeval saad sõita. See pole ju normaalne! Hetkeseisuga on Eesti ainukene Euroopa Liidu riik, kus otselende ei saa toimuda enamusse Euroopa lennujamaadest. Ainuke riik! Mina ei ole uhke sellise austava esikoha üle ja ma arvan, et keegi ei ole," pahandas ta. Ehk siis teisisõnu - kui riik ei sega, tuleb omadega välja ka turismisektor.