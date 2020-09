ERISAADE | Igor Taro: Valgevene vabadus nõuab vereohvrit

Igor Taro, kes hoiab Valgevene sündmusel igapäevaselt silma peal, märgib, et Lukašenka täitis taktikalise eesmärgi: ta näitas Putinile, kes on majas peremees, sellest ka jõhkrus. Ent kas aitab see proteste lämmatada?

Kui võtta ette Ukraina näide, läheb pigem hullemaks. „Selleks, et protsess jõuaks nii kaugele, et inimesed vabaneksid Lukašenka ikkest, tuleb mingit verehinda maksta,” lõpetas Taro. „Küsimus on selles, et kas õudne lõpp või lõputu õudus.”