ERISAADE | Kas võiksime pagulaste vastuvõtmise asemel keskenduda hoopis väljasaatmisele?

Rändeekspert Kert Valdaru tõstab esile, et praegu on rändearutludeks iseenesest hea aeg. Kui 2015 tuli ebaregulaarselt Euroopa Liitu miljon inimest, siis praegu vaid veidi üle 50 000. Ehk otsene surve on maas.

"Aga kui me mõtleme tagasi aastale 2015, siis ega me ikka väga hästi hakkama ei saanud. See kriisi hetk, mis Euroopas toimus, oli ikka üsna kole, ka eurooplaste omavahelises suhtluses," kirjeldas Valdaru. "Nagu Ghandi on öelnud, silm silma vastu muudab kogu maailma pimedaks."