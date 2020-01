ERISAADE | Medvedevi unistus täitus - saigi minema. Kuidas aitab Putini võimu säilitada uus peaminister?

„Mitmed märgid näitasid, et ilmselt ka Medvedev ise ei tahtnud enam olla peaminister," kirjeldas ERR-i Moskva korrespondent Anton Aleksejev, kelle Venemaa pealinnast liinile püüdsime. Tema sõnul on selline tagasiastumine pigem normaalne, kui president tahab mingeid reforme ellu viia. Nõnda kinnitatakse, et ei olda Putinil tee peal ees.

„Paljud küsivad, et äkki tuleb kunagi aeg, mil Venemaa presidendi nimi pole Putin. Jaa, muidugi tuleb," kõneles Aleksejev. „Võib-olla ka varem kui aastal 2025. Aga kas see tähendab, et tuleb kunagi ka aeg, kus Putin kaob Vene poliitikast ära? Sellesse varianti ma eriti ei usu," sõnas ta.

Aga kas Medvedevi jaoks oli tegemist pigem tagandamise või ülendamisega? Aleksejevi sõnul on hinnanguid seinast seina, kuid pigem ei tundu väga tõenäoline, et Medvedevil Vene kõrges juhtešelonis enam nähtavat kohta tekiks.

Eesti Päevalehe ajakirjanik Raimo Poom märkis, et pigem tuleks siiski suhtuda praegustesse arengutesse rahulikult, Vene karul on tegemist ennekõike iseendaga. Ometi pole Kremli poolt pakutud välja mitte midagi uut. Ka see stsenaarium on igavuseni tüütu kordusetendus Putini enda saamisest riigi etteotsa.

Saatejuht Krister Paris täheldas, et küllap on jah Kremlis kõik plaanid hoolikalt läbi viidud, ent nagu sõjandusest teada, kipuvad plaanid purunema esimesel kohtumisel vastasega.

Kuula lähemalt värskest Erisaatest!