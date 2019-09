ERISAADE | Milleks meile Nordica? Valitsust juhib kriminaalkurjategija. Hallik alles ootab oma saatust.

Delfi erisaates arutlesid ajakirjanikud Ann-Marii Nergi, Vahur Koorits ning Krister Paris nädala köitvamate teemade üle.

Pärast seda, kui Nordica teatas, et lõpetab oktoobrist Tallinnast otselennud, on mitu firma tippjuhti eesotsas Gunnar Kobiniga teatanud, et lahkuvad ettevõttest. Vastamist ootavad aga multimiljoni euro küsimused, muuhulgas: kui riiklik kompanii enam ise Tallinna ei teeninda, milleks siis tegeleb riik üldse lendamisega?

„Nordica loojate hinnangul on seda vaja hoida plaan B-na," märkis Nergi. „Et kui teised lendajad minema lendavad, saaks taastada Tallinna liinid koos Nordicaga."

„Tuleb meeles pidada ka seda, et riik on juba maksnud sinna sisse väga suure summa, mida ilmselt praegu müües pole võimalik tagasi saada, kui üldse on kedagi, kes teda vähegi mõistliku hinnaga osta tahab," tõstis esile ka Koorits.

Kuid tõsi ta on, et erastamise plaani toetab ka lennufirma uus juht Erki Urva.

--

Keskerakond on saanud endale järjekordse, Savisaare aegsetest kuritegudest lähtuva kriminaalkaristuse. Mida üldse arvata sellest, et Eesti valitsust juhib kuritegudes süüdi mõistetud organisatsioon?

„Kuna koalitsioonipartneritele selline mitmekordselt süüdimõistetud erakond sobib, siis polegi midagi pikemat rääkida," osundas Koorits.

„Kui me juba Vaheri skandaali ajal nägime, et kui olidki ootused, et kas astub minister tagasi või valitsus laguneb, siis normaalses valitsuses toimukski nii, kuid hetkel on kõik võimalik," nentis Nergi.

--

TÜ raamatukogu endine direktor Martin Hallik sai küll kohtust vallandamise eest erakordse hüvitise, 60 000 eurot (pluss saamata töötasu), ent seda raha ei näe ta niipea. Otsus läbib ilmselt kõik kohtuastmed, aga samaaegselt käib Halliku üle ka kriminaalprotsess väidetava suguühtele sundimise pärast. Sealne otsus võib ka tsiviilkohtute kalkulatsioone põhjalikult muuta.