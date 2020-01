Erkki Bahovski: Millised on Eesti huvid USA-Iraani konfliktis?

Iraani kõrge sõjaväelase Qassem Soleimani tapmine USA poolt paneb kohustuse esitada olulised küsimused. Ja otsida nendele küsimustele ka vastuseid.

Oma särk on ihule kõige lähedam – kas ja kuidas vastab Iraani kõrge sõjaväelase tapmine Eesti huvidele? Keeruline öelda, sest me ei tea, kuidas vastab Iraan, kes on lubanud USAle kättemaksu. Eesti huvides on kahtlemata tugev USA. Ainult tugevana suudab USA tagada Eesti julgeoleku ja olla usaldusväärne liitlane NATOs. Ebameeldivused mujal tekitavad stressi ja viimane võib üle kanduda ka siinsesse piirkonda.

Iraani edasisi samme võib vaid oletada, kuid on selge, et USA pannakse proovile. Kuid mil määral? Ehk küsimus sellest, kas USA upub Lähis-Ida probleemidesse veelgi rohkem või õnnestub tal jätkata Lähis-Idast eemaldumist, nagu Süüria puhul. Kui USA peab suurendama oma ressursse Lähis-Idaga tegelemiseks, jääb tal vähem aega NATO idatiivale. Pole kahtlust, et kui USA suurendab ressursse, sageneb ka USA presidendi Donald Trumpi jutt NATO Euroopa liitlaste vajadusest kasvatada kaitsekulutusi.

Iraani ähvardab taas rahvusvaheline isolatsioon. Eriti juhul, kui Iraan otsustab lõplikult lahti öelda tuumaleppest, millest olid taganenud juba ameeriklased. Praegust olukorda võib kasvõi võrrelda 2016. aastaga, kui Iraanis käis visiidil toonane välisminister Marina Kaljurand. Siis olevat tema sõnul pinnas ärisuheteks Iraaniga loodud. Kas praegu tahab keegi teha Iraaniga äri?