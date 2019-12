Erkki Bahovski presidendi intervjuust: inimesed on nii ilusad ja head. Jajah

„Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head,“ millegipärast meenus see värsijupp Sõpruse Puiestee laulust, kui intervjuus Marko Reikopile kinnitas president Kersti Kaljulaid, et inimesed on head. Ja presidendil oli ka hea tuju.