Erkki Hirsnik: mida kohtud saavad roolijoodikluse vähendamiseks teha ja mida mitte

Kui keegi paneb toime oletatava – kindlas kõneviisis saame sellest rääkida alles pärast kohtuotsust – ja palju tähelepanu pälviva kuriteo, ilmuvad välja poliitikud, kes näivad teadvat vastust küsimusele, kuidas edaspidi selliseid tegusid ära hoida. Peamiseks võluvitsaks pakutakse karistuste karmistamist. Seni oli maksimummäär viis aastat? Vähe, kümmet on tarvis! Seni oli see määr kümme aastat? Häbematult leebe! Elu paraneb alles siis, kui saadame kurikaela eluks ajaks vangi. Ah seni oligi võimalik mõista eluaegset vangistust? No siis on tarvis…

Pärast jaanuari keskel Saaremaal juhtunud traagilist liiklusõnnetust on olukord jälle sealmaal: mõned poliitikud nõuavad roolijoodikute karistuse karmistamist, juba arutatakse ka sisulisi ettepanekuid. Paraku on paljud uuringud näidanud, et karistuse karmus kuritegusid ära ei hoia. Põhjus on lihtne: kuritegu toime panema hakates ei arvesta (purjus) inimene võimalusega, et ta jääb vahele.