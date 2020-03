Kui me tutvus piirdunuks 1990ndate alguse Rahva Häälega, siis oleks kokkuvõte küllap üsna sama, mis see on täna. Sest Toomas jäi selleks, kes ta oli: aus, sirgjooneline, veidi robustnegi oma ütlemistes, oma alluvaid kaitsev, sekkumata nende isiklikku ellu. Iseloomustus, mis ei sobitu ehk pilti „vana kommunist“, mida temast on püüdnud ikka jälle maalida teistsuguseid standardeid järgivad konkurendid.

Nii meenutab täna seast täna lahkunud endist ajakirjandusjuhti ja kirjastaja Toomas Leitot ta kolleeg ning kaasteeline Ester Šank.