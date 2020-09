Selle asemel, et hädaldada ja riigilt raha küsida, võiks turismitööstuse katusorganisatsioonid hoopis riigiga äri teha ja pakkuda oma liikmete teenuseid riigisektorile ja riigisektor võiks olla hea klient, kes selle eest ka maksab. Kunagi ütles ka Mart Laar, et „trade, not aid“. Sama põhimõtet tuleks rakendada ka praegu sest turismitööstusel pole kunagi olnud suvel aega tegeleda turismi tootearenduse ja sihtkoha turundusega. Ettevõtja ei soovi kunagi raha niisama vaid ettevõtjad tahavad teha äri. Ka Eesti Valitsusele võiks teha järgmised ettepanekud ja leppida kokku maksumuse, mis aitaks turismitööstusel kriisi kasvõi osaliselt üle elada.