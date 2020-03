Praeguses eriolukorras on paljud ettevõtted sunnitud saatma töötajad kodukontoritesse ja see võib tunduda hirmutav. Minu jaoks on kaugtöö südamelähedane teema olnud juba pikalt. Viimase viie aastaga muutsime Eesti ettevõtte Toggl tavalisest Tallinnas asuvast start-up’ist rahvusvaheliseks 100% kaugtööd tegevaks kasvuettevõtteks. Kõik 110 töötajat rohkem kui 30 riigis töötavad iga päev oma kodust.