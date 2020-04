FAKTIKONTROLL | Kas aktsiisilangetuse võit oleks tõesti ainult 10 eurot aastas nagu väidab Kaja Kallas?

Võtame näiteks auto, mille aastane läbisõit on 10 000km (s.t päevane läbisõit oleks veidi alla 30km) ja mis kulutab 6 liitrit 100 km kohta. Kulutades kütuseliitrile 14,5 senti vähem oleks astane võit 87€. Kui võtta läbisõiduks 20 000km ja kütusekuluks 9 liitrit 100km kohta, siis oleks aastane võit 261€.

Igas Eesti peres pole diisliautot ja iga pere sellest ei võidaks, aga diisliautoga perele oleks võit oluliselt suurem kui 10€. Eestis on 39% sõiduautodest diisliauto d ja igal perel autot polegi, seega keskmise pere võit oleks rohkem kui poole vähem näites toodud summadest. Diisliaktsiis mõjutab aga ka kaudselt kogu transpordi ja seeläbi toodete hinda, mis kokku säästaks keskmisele perele siiski rohkem kui 10€ aastas.

Reformierakonna kommunikatsioonijuht Kajar Kase on täpsustanud, et Kallas rääkis hoopis elektriaktsiisi langetusest, nii et arvutame ka selle mõju elektrihinnale.