Garri Raagmaa: Eesti maaelu uus hingamine. Purjus traktoristide aeg on möödas.

Kui Eesti jääb endiselt vaba maailma osaks, ei ole saja aasta pärast Eestis elanike pärast muret. Kliima soojeneb, sademeid on rohkem ja Eestis kohavad uhked tammikud nagu 5000 aastat tagasi atlantilises kliimastaadiumis. Ent kuna Euroopa lõunapoolsed kandid kõrbestuvad, lisandub rohelusse ja suviti talutavamasse keskkonda tulla soovijaid.

ÜRO hindab maailma elanike arvu saja aasta pärast 13 miljardi kanti. Rändesurve kasvab. Tegelikult suundub just jõukam, keskkonda valivamalt suhtuv rahvas maale elama. Nii on see praegu Lääne-Euroopas, kus viimasel kümnendil on põliselanikud kallitest ja immigrantidest tulvil suurlinnadest välja kolinud.