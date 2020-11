Ehkki need riigid saavad Euroopa Liidu eelarvest suurimat kasu, on nende valitsused vankumatult selle vastu, et raha saamise tingimuste sekka kirjutataks õigusriigi põhimõtted, nagu taotleb Euroopa Parlament. Nad mõlemad teavad, et patustavad õigusriigi aluste vastu, ega taha tunda selle tagajärgi.