Kriisiajal on aga kõik teisiti, hinnad restoranides soodsamaks timmitud ja kõik on lahkelt palutud – naeratusega. Omad kaugemalt ja lähemalt on vägagi oodatud.

Ent sõnumit, mida luuakse kriisiaastatel, ei tohiks ka headel päevadel unustada.

Kõige olulisem, millest pea kõik algab, on teeninduskultuur, naeratus ja hea sõna, mille soojus jääb mällu ja kutsub tagasi.

Turisti me oskame vanalinna meelitada küll, kui neid on muidugi, ent kuidas saada sinna kohalikku? Vanalinna ajaloolises säras võiks olla see miski, mida mujal ei ole, mis oleks sillaks kohaliku ja vanalinna vahel.

Mis rahvas me oleme? Mis meid võlub ja kutsub?