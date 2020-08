Kuid millest nii palju ei räägita – raske oli juba ka suvel, tavapärasel turismi tipphooajal.

Tallinnas jäi turismihooaeg sel suvel praktiliselt vahele. Juunis oli Tallinna majutusasutustes välisturiste 85% vähem kui eelmisel aastal. Juulis ja augustis turism mujal Eestis üldiselt taastus, aga mitte pealinnas. On ju siin teenused enamasti suunatud väliskülalistele. Võib öelda, et Tallinna giidid, keda on üle 300, olid sel aastal pea kollektiivselt töötud.

Mis oleks lahendus? Millal sina viimati Tallinna vanalinnas jalutasid?