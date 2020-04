Guido Pärnits: väikesed kaubandusettevõtjad vajavad päästmist

Eesti kaubanduskeskustes, kuhu on koondunud tuhanded kaupmehed, käiakse aastas üle 70 miljoni korra. Füüsiliste poodidega jaekaubandus on turismi- ja restoraniäri kõrval kolmas ettevõtlusharu, mis saab eriolukorra majanduslikku mõju tunda kõige vahetumalt. Vähe sellest, et kauplused peavad olema suletud, paljud on ostnud sisse ka suures koguses kaupa, mille eest tuleb tasuda, kuid mida on praktiliselt võimatu realiseerida. Kõige valusamalt saavad pihta väikeettevõtjad, kellel pole vajalikku puhvrit ja kelle ellujäämine ei olene enam neist endist. Kuidas teha nii, et võimalikult paljud ettevõtted oleksid võimelised oma uksed taas avama ja töökohad säilitama?