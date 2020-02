Haigekassa kinnitab: mõistagi ei rahasta me hambaarsti kallist sisustust või asukohta

Väide, et inimesed käivad hambaarsti juures aina vähem, ei vasta tõele. 2018. aasta elanikkonna küsitluse andmetel on kasvanud nende inimeste arv, kes külastavad hambaarsti vähemalt kord aastas või sagedamini. 2018. aastal külastas hambaarsti 62% (2016. aastal 42%, 2015. aastal 37% ) täiskasvanutest. Täiskasvanute hambaravihüvitis on kehtinud alates 2017. aasta juulikuust ja sellest alates on inimesed üha enam hambaarsti juurde jõudnud. Kui 2018. aastal kasutas täiskasvanute hambaravihüvitist 223 600 inimest, siis mullu kasutas hüvitist 40 000 inimest rohkem. Seega on vale väita, et täiskasvanute hambaravi visiitide arv on langenud.

Teiseks on tõesti olemas riiklikud, haigekassa kehtestatud hinnad ja need kehtivad siis, kui inimene kasutab arsti juures hüvitist. Meie hinnakiri on valminud koostöös hambaarstide liidu ja suuremate referentsasutustega, kus aluseks on võetud tegelikud kulud. Me oleme korduvalt öelnud, et haigekassa eesmärk ei ole kinni maksta kalleid asukohti või kasumit, vaid tasuda tegelike kulude eest õiglast hinda. Eelmisel aastal kulus hambaravihüvitiseks 13,4 miljonit eurot ja kuigi inimese kohta on seda 40 - 85 eurot aastas, moodustab tervikpilt päris suure summa.

Just madalama sissetulekuga

Hüvitise eesmärk, arvestades meie riigi tervishoiurahastamise võimalusi, on suunata arsti juurde just madalama sissetulekuga inimesed.