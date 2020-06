Hannes Nagel: Euroopa Komisjon kompab liikmesriikide suveräänsuse piire

Tavapäraselt mõistetakse piiriülese koostöö all ühiseid projekte või lihtsamas plaanis ka kogemuste jagamist, teineteisel külas käimist, aga piiriülesel koostööl on ka oma tõsisem pool. Lausa nii tõsine, et Euroopa Komisjon soovib seda valdkonda jäigalt reguleerida. Seda viisil, mis kompab liikmesriikide suveräänsuse piire.

Riikide ning regioonide vaheline koostöö on liikmesriikide vaheliste õiguslike, aga ka haldusprobleemide lahendamiseks hädavajalik. Näite ühest lahendamist vajanud riikidevahelisest takistusest võib tuua Valga-Valka kaksiklinnast. Piirilinnade omavalitsustes on juba aastast 1999 viidatud probleemile Valga haigla piiriüleste meditsiiniteenuste osutamisel.

Veel kaks aastat tagasi, 2018. aastal, ei võimaldanud Läti seadused Läti tervishoiuametil ja Erakorralise meditsiiniabi teenistusel sõlmida piiriüleseid otselepinguid teiste riikide, sealhulgas Eesti haiglatega.