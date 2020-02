Visioonikas pakkumine, sooviks tõtata toetama. Linnahall ja selle ümbrus pole kindlasti täna konsistentsis, mis on Eesti peamisele mereväravale kohane.

Siiski ei saa maha salata vaimusilma ette kerkinud narratiivi - Tallinna linnavalitsus kutsub kokku pressikonverentsi ja teatab ühisfirma loomisest tuumaelektrijaama ehitamiseks Aegna saarele. Linna maa, linna tahe, linna otsus.

Planeerimisseaduse kohaselt tuleb rahvusvahelise reisisadama arendustegevuse jaoks algatada riigi eriplaneering koos asukoha eelvaliku protsessiga. Kindlasti on võimalik nõuet pehmendada hinnates, et Linnahalli küljes on ajalooliselt sadamategevus olnud.

Tõesti soodus?

Linna rahaline väljaminek piirduvat 1/3-ga miljonist eurost. Soodus?