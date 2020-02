Hanno Matto: Tallinn tolmab. Kus on mupo silmad?

Õhusaaste on pikaajaline globaalne probleem, tuul riigipiire ei tunnista. Lahendusi jagatakse kaheks - riikideülesed poliitilised kokkulepped ja normid ning lokaalsed rakendusmeetmed ja ennetustegevused.

Käesoleval aastal on talv olnud Eestis iseäranis leebe. Veebruarikuine ilm on kevadine, ning naasnud on hallhaned ja ka pardid on leidnud teineteist juba jaanuaris.

Saastatus sõltub väga palju ilmast ning just lumevabal kuival talvel ja kevadel on õhureostus linnalises keskonnas kõige kriitilisem. Olulist rolli mängib seejuures kestev kütteperiood ja naastrehvide üleskistud teekattest tulenevad osakesed. Tallinna täiendavaks hingematvaks nuhtluseks on killustiku karjäärid Harkus ja Väos.

Enneaegsed surmad