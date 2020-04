Hanno Matto: tehkem nii, et selles kriisis ei saa rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks

See kuri viirus, nii nagu nimetab koroonat Eesti peaminister, on pööranud meile maailmas seninägematu lehekülje. Inimkond on varasemalt suutnud kontinentidevaheliste laustaudide korral püsima jääda ilma, et oleks rakendatud planeediülest karantiini. Ka majanduski on järgnevas tsüklis alati eelmist ületanud. Vaid koolnuid sigines koletult palju ning mõnigi rahvakild sai taudi tõttu viimse hoobi.