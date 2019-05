Hanno Pevkur: kõikehõlmava põhimõttelagedusega mängitakse maha Eesti maine

Peaministri lõputu vabandamine, öeldu ümberlükkamine, lapsikuste selgitamine, millel on juba omaette meelelahutuslik kaubaväärtus, sai veelgi täiendust, kui EKRE liikmed hakkasid ka ise vabandama enda korda saadetud tegude pärast. Tundub, et EKRE-l endal on valitsusse pääsemisega seoses lõbu laialt ja labane laamendamine ongi Eesti valitsuse uus reaalsus, mitte ajutine ametisse sisseelamine. Vastus sellisele käitumisele peab aga olema adekvaatne.