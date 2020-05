Hanno Pevkur tänasest venitamisest: selle tingis koalitsiooni väikluse meistriklass

13. jaanuaril käisid Reformierakonna fraktsiooni liikmed ja sotsiaaldemokraadid välja eelnõu muuta 1. juuni, lastekaitsepäev, lipupäevaks. Mõte ei ole ju ammu uus, aga aasta alguses pidasime mõistlikuks ka vastav eelnõu sisse anda.

See on lihtne eelnõu, mis suures pildis on sümboolse tähtsusega, näitamaks riiklikult, et lapsed on olulised. Eelnõu esimene lugemine komisjonis sai tehtud, suurde saaligi aruteluks saadetud, kuigi koalitsioon otsustas eelnõu toeta jätta.

Ja kuidas viis see selleni, et tükk aega polnud täna võimalik arutada hädaolukorra seaduse muudatusi?