Harku vallavanema vastus lapsevanemale: Meriküla hoonekompleksi ohtlikkuse osas väänatakse tõde, alternatiiv oleks palju hullem

Kooli juurde viiv Tilgu tee on täiesti tavaline külavahetee, mis madala kiiruse tõttu pole ohtlikum vallas olevatest ülejäänud teedest. Kehtiva piirkiirusega saavad seal edukalt sõidetud nii sõiduautod kui koolibussid. Oleme korduvalt selgitanud, et õpilaste turvalise koolitee tagamiseks on planeerinud sellest sügisest lapsi kooli transportida väiksemate koolibussidega, mille tulemusena on tagatud laste turvaline tasuta transport ühistranspordiga kooli ja tagasi ning õpilasel puudub vajadus käia jala mööda sõiduteed.

Usume, et Harku valla õpilastele ja maksumaksjatele on parim anda see õpilaste kasutusse. Mõned aga usuvad, et mõistlikum on suruda peatsed koolilõpetajad Muraste kooli algklassilaste vahele, varem või hiljem ehitada Murastesse sisuliselt teine koolihoonet juurde, esitades arve Harku valla maksumaksjale – samal ajal kui saaks kasutada Meriküla Spordi- ja Õppekompleksi.

Faktid on lihtsad: Harku vallal on 7.-9. klassi lastele õppekohti puudu, ning Merikülas seisab õpilaste ootel suurepärases korras õppekompleks, endine piirivalvekolledž. Sel sügisel läheb Meriküla kooli alla saja õpilase.

Juba järgmisel õppeaastal, pärast pankrannikul asuva Muraste trepi rekonstrueerimist, saab kooli liikuda ka rekonstrueeritud allapääsu ja valgustatud kergteed mööda. Sellega muutub ka jalgsi ning rattaga liikuvate õpilaste koolitee lühemaks ja mugavamaks. Kuna Meriküla Spordi- ja Õppekeskuseni viivad ka matkarajad, siis läheduses elavad õpilased saavad soovi korral käia ja sõita rattaga koolini ka mööda matkaradu. See on üks noorte liikumisharjumust toetav võimalus, mitte pealesurutud kohustus.

Rahuliku liiklusega Tilgu teed on kõik need aastad edukalt kasutatud. Mööda seda teed on ka varasemalt bussid kooli sõitnud. Veel enne eriolukorra kehtestamist viidi ligi 200 Tabasalu jalgpalliklubi last Meriküla kompleksi trenni bussi või autoga. Lisaks kasutavad seda sama teed lapsed, kes käivad Meriküla kompleksis huviringides. Samuti on liiklejate ohutuse tagamiseks teel kehtestatud kiiruspiirang 40 km/h. On selge, et kui leitakse täiendavad meetmed, millega liiklemine veelgi ohutumaks muuta, siis nende rakendamist ka igakülgselt kaalutakse ning võimaluse korral rakendatakse.

Endise Muraste Politsei- ja Piirivalvekolledži õppekompleks, mis täna kannab Meriküla Spordi- ja Õppekeskuse nime, andis riik Harku vallale tasuta üle kaks aastat tagasi. See on Eesti üks parimas korras ootel olev koolihoone, mis on kaasaegne, mugav ning suurepäraste õppe- ja sportimisvõimalustega. Seal asub ka valla suurim spordihoone, kus on ruumi kõikidele õpilastele kehalise kasvatuse tundide ja sportlike tegevuste läbiviimiseks. Lisaks sellele pakub Meriküla õppekompleks võimalusi mitmekülgseks huvitegevuseks. Võimalik on korraldada eri spordiringe, näiteks saalihoki, jalgpall, korvpall, võrkpall, sukeldumine jne. Samuti ei ole seal ruumipuudust, mis võib soodustada stressi ja kiusamist.

Isikud, kes tõde väänates näitavad Meriküla kompleksi ligipääsmatu ja ohtlikuna, jätavad teadlikult rääkimata alternatiivist ehk peatsete põhikoolilõpetajate surumisest Muraste algklassilaste vahele. Ning aasta või kahe pärast tuleb teha teiste külade arvelt kulukas juurdeehitus Muraste koolile ajal, kui meil on võimalik kasutada valmis ja lapsi ootavat Meriküla õppekompleksi. See ongi see valik, mida kogukonnaga manipuleerijad nimetavad „vallavanema kinnisvarasahkerdusteks“.

Kõiki haridusvaldkonna rahastamisotsuseid tuleb vaadata vallaüleselt ja pikas perspektiivis nii kohalike elanike arvamusi kui ka valla võimalusi arvestades. Me ei saa ühte piirkonda eelistada ülejäänud vallale ning luua linnatingimusi maapiirkonda. Endise kolledžihoone kasutuselevõtt koolikohtade puuduse leevendamiseks piirkonnas on aga vallaelanike maksuraha kulutamise seisukohast selgelt kõige mõistlikum valik.

Eile kirjutas Muraste kooli lapsevanem Kaire Tabelrand Eesti Päevalehes kriitilise arvamusloo Harku vallavanema Erik Sandla plaanist viia lapsed 2,5 kaugusele Meriküla kompleksi asenduspinnale õppima. Sinna aga viib pikk, valgustamata ja jalakäigurajata Tilgu tee, mis pole lastele lapsevanema sõnul liiklemiseks turvaline.

"See ei ole minu vallavanem, kes sehkendab kinnisvaraga ja ei kuula oma elanikke (ohtliku koolitee vastu andis allkirja 1100 inimest), kooliperet (hoolekogu, õpetajad, direktor) ega eksperte (Maanteeameti, TTÜ ja Tallinna Tehnikakõrgkooli spetsialistid)," kirjutas Tabelrand.