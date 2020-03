Kui eelmisel laupäeval Eestist lahkusime, oli teada üks nakatanud iraanlane. Viis päeva hiljem on nakkus kümnel inimesel välja löönud. Tööandjad soovitavad meil karantiini jääda.

Õhtul näitab meiega reisiv IT-inimene kuidas Microsoft Team keskkonnas vajadusel videokoosolekut pidada viisil, et kõik osalejad asuvad eri kohtades. Karantiini jäämise nõue on eriti karm ühe klienditeenindaja puhul, kes kodukontorist tööd teha ei saa.

Arutan kodustega, et meie lapsed jäävad koolist eemale vähemalt nädalaks. Haiguse peiteaeg on keskmiselt kuni viis päeva.