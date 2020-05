Koroonaviirusesse haigestunuid on täna kuus, eile oli kaheksa, üleeile viis, üleüleeile seitse. Nii kaks nädalat... ja 1,3 miljonit inimest istub kodus kinni. Juhitaval hingamisel on mitu päevi viis inimest.Valitsusel on aeg anda kindlaid sõnumeid ja kuupäevi piirangute lõdvendamise kohta. Meie firma Ekspress Meedia juhatuse esimees ütles märtsi alguses kriisi alguses: nähtavus on halb, et teha pikemaid otsuseid. Valitsusel on võimalus nähtavust parandada.

Ja mis siis neid takistab?