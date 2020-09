Ärgem unustagem, et abort on naise tervisele jõhkralt traumeeriv protseduur. Nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Mistõttu on kummaline, et teatud ringkonnad seda ikka veel jätkuvalt peavad üheks naise kõige olulisemaks enesemääramise õiguseks ja vabaduse sümboliks. Tegelikult on see siiski üks kõige julmematest naiste- ja lastevastase vägivalla vormidest, mis ühiskondliku kokkuleppena kahetsusväärselt ikka veel eksisteerib.