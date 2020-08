Kirjutan kahest koolielu valdkonnast, mis on viimasel ajal südamel.



KOOLIJUHID „JUHISTE” OOTUSES

Augusti teise poole koolikommunikatsioon kujunes tragikoomiliseks. Paar-kolm koolijuhti ütlesid pooleldi juhuslikult kusagil raadio- ja tele-eetris, et nad ootavad „ministeeriumi juhiseid”, kuidas peaks hakkama kooliaasta kulgema, ja selle peale vallandus väiksemat sorti meedialaviin. Kõik koolijuhid (loodan siiski, et mitte päris kõik) hakkasid „juhiseid” ootama. Kogesin, et nii mõnegi koolijuhi iseseisvalt mõtlemise võime oli lausa halvatud. Kus on juhised? Lehetegijad pealkirjastasid lehelugusid ja saatsid koolijuhtidele küsimusi ning kõik justkui ootasid midagi. Koos ootusega kasvas ärevus ja paanika.