On kergendav, et parempopulistid siin ja sealpool lompi kaotavad oma “kapteni” (nagu Mart Helme Trumpi nimetanud on) ning et normaalsuse taandareng maailma mõjuvõimsaimas riigis saab peatuda või vähemalt pidurduda. On hea, et me ei saa teada, kuidas oleks käitunud märatsev autokraatiaihaleja presidendina siis, kui tal enam tagasi valituks saamise kohustust olnud poleks.