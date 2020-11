Praegusel hetkel on liiga vähe informatsiooni, et toimunust sügavamaid järeldusi teha. Kuid on selge, et sel aastal kogu maailma ruineerinud koroonapandeemia on kaasa toonud suurema ebaturvalisuse ja kindlasti võib see aktiviseerida kõiksuguseid äärmuslasi, sealhulgas islamifundamentaliste, kes näevad haavatud maailmas võimalust kergemini silma paista. Kogu kogu tähelepanu on koondunud võitlusele viirusega ning eesootavad piirangud tõstavad kindlasti ühiskonnasiseseid pingeid ja nõrgestavad neid sisemiselt.

Loe olukorrast Viinis lähemalt artiklist.